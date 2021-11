Temendo variante Ômicron, Sindmed-AC emite carta aberta a prefeitos do AC e Gladson

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu, nesta terça-feira (30) uma carta aberta a prefeitos do Acre – e ao governador do Estado, Gladson Cameli – pedindo cautela na tratativa da pandemia causada pelo novo coronavírus, sobretudo com o aparecimento de uma nova variante, a Ômicron.

A carta, assinada pela diretoria do sindicato, afirma que as medidas sanitárias podem evitar ‘ocorrências similares às registradas na Europa’. “O momento pede responsabilidade de todos para vencermos essa doença que, infelizmente, vem tirando a vida de pais, mães, irmãos e amigos”, diz trecho do documento.

Veja na íntegra:

Carta aos prefeitos e ao governador

Após o surgimento de uma quarta onda de contaminação resultante da pandemia do coronavírus (Covid-19) e em virtude do aparecimento da nova variante denominada Ômicron, a Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) manifesta-se pedindo cautela aos gestores do governo do estado e das 22 prefeituras ao planejar eventos que possam resultar em aglomerações, como festas de final de ano e carnaval.

Neste momento, em que o Brasil e o Acre apresentam redução nos números de contaminados, a prudência pode evitar mortes e a superlotação dos hospitais. Assim, as medidas sanitárias ainda vigentes podem evitar ocorrências similares às registradas na Europa, que apresentou aumento da quantidade de pessoas hospitalizadas após medidas de flexibilização.

O momento pede responsabilidade de todos para vencermos essa doença que, infelizmente, vem tirando a vida de pais, mães, irmãos e amigos.

Rio Branco-AC, 29 de novembro de 2021

A Diretoria do Sindmed-AC