Agência do Banco do Brasil sofre novo arrombamento no interior do Acre

A Polícia Civil de Xapuri investiga um novo episódio de arrombamento ocorrido na agência local do Banco do Brasil. O fato, registrado durante o último fim de semana prolongado, foi confirmado pela Superintendência Regional do BB.

As investigações e diligências estão sendo realizadas desde o começo da semana, de acordo com o que informou ao ac24horas o inspetor de Polícia Civil Eurico Feitosa. Ainda não há, no entanto, informações mais detalhadas a respeito da ação criminosa.

De acordo com o superintendente regional, Daniel Rondon, houve arrombamento do cofre da agência, mas não há informação confirmada de que o roubo de valores foi concretizado, pois os trabalhos de perícia ainda estão em andamento.

Ainda segundo o superintendente, o funcionamento do banco na cidade não foi paralisado em decorrência do fato, mas alguns setores que tiveram prejuízo da rotina de atendimento já estão sendo retomados e devem retomar a normalidade muito em breve.

O BB em Xapuri já foi alvo de tentativas de roubo por duas oportunidades nos últimos quatro anos. Em 2017, uma parede da agência e o cofre foram arrombados. Dois anos depois, em 2019, ladrões chegaram ao cofre, mas não conseguiram arrombá-lo.