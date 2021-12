Aleac, Melhor Emprego, MPAC, Semana da Cultura e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar informado com os destaques que o ContilNet separou para você.

Aleac promove entrega de títulos, menções honrosas e Gladson é homenageado por Nicolau; reveja

Acontece, nesta sexta-feira (17) na Assembleia Legislativa do Acre, a Sessão Solene para entrega de títulos de Cidadão Acreano e Moção de Aplauso. Veja mais.

Melhor Emprego: Gladson anuncia novo programa e quer 30 mil novos postos de trabalho em 2022

Durante coletiva concedida à imprensa na tarde desta sexta-feira (17), no Memorial dos Autonomistas, o governador Gladson Cameli anunciou o mais novo programa da sua gestão, o Melhor Emprego, e fez um balanço do ano de 2021. Leia na íntegra.

“SOS Acre”: em 2021, MPAC protagoniza campanha histórica de arrecadação na maior crise humanitária do AC

Sábado, 20 de fevereiro de 2021. O Acre, que viu o céu azul se tornar cinza com os quase 100 milímetros de chuva diárias, vivia uma das épocas mais sombrias de toda a história. Mais de 120 mil famílias de 10 municípios acreanos que foram atingidos de alguma forma pela cheia histórica dos rios que cortam o estado, tiveram de sair de suas casas em busca de refúgio e segurança nas residências de familiares ou em abrigos improvisados em quadras esportivas e escolas. Saiba mais.

Prefeitura no Alto Acre sanciona lei que institui Semana da Cultura; veja detalhes

A prefeitura do município de Brasiléia, do interior do Acre, instituiu nesta sexta-feira (17), a Semana dos Fazedores de Cultura, que consiste na promoção de trabalhos culturais dos munícipes envolvidos com as mais variadas manifestações artísticas, sejam estes artistas ou fazedores. Leia aqui.

Índice usado para calcular impostos em Rio Branco tem aumento de mais de 10%; entenda o impacto

Em um decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17), a Prefeitura estabeleceu o novo valor da Unidade Fiscal do Município de Rio Branco (UFMRB) que passa a vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Veja mais.