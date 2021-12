Melhor Emprego: Gladson anuncia novo programa e quer 30 mil novos postos de trabalho em 2022

Durante coletiva concedida à imprensa na tarde desta sexta-feira (17), no Memorial dos Autonomistas, o governador Gladson Cameli anunciou o mais novo programa da sua gestão, o Melhor Emprego, e fez um balanço do ano de 2021.

O chefe do executivo prevê 28 mil novos empregos diretos e indiretos em 2022 com as novas obras que serão realizadas em todo o Estado, nas mais diversas áreas e municípios.

Cameli explicou que sua missão é tornar o Acre um espaço de prospecção dos 50 maiores grupos empregadores do Brasil e oferecer melhores condições de vida à população.

“Com as obras que estão vindo aí e o fortalecimento do Estado para a instalação de novos grupos, indústrias e grupos investidores, garantiremos mais empregos e aumento de renda. Minha missão é tornar o Estado mais aberto para esse avanço, em parceria com as federações e de mãos dadas com o povo”, comentou o governador.

Durante seu discurso, Gladson destacou alguns avanços alcançados em 2021, como a redução nos índices de mortes violentas e feminicídio, além do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e os investimentos nas áreas de Educação e Infraestrutura – como a oferta de uniformes escolares e recuperação de ramais.

O evento contou com a participação de secretários, representantes das federações da Indústria e Agricultura e de membros da imprensa.

“Avançamos dentro do possível, especialmente nas áreas de Segurança e Saúde, mas queremos continuar avançando e produzindo, colocando o Acre em evidência no Brasil e no mundo. Não vamos ficar culpando a pandemia pelo que deixamos de fazer”, finalizou.