As histórias de cinco galãs que se assumiram LGBTQIA+ em 2021

Esse foi o primeiro namoro que o ator assumiu desde que estreou na televisão. Ele contou pra jornalista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, que nunca escondeu quem é, mas também nunca teve vontade de falar que estava com alguém.

Eles ficaram super amigos naquela festa porque o Johhny tinha um namorinho com a prima do João.

A história do Johnny Massaro e do mozão dele, o advogado João Pedro, é linda e parece até filme. Eles se conheceram há mais de 20 anos, em 1997, em uma festa na casa dos avós do João.

Ele fez um discurso super emocionado no palco do “Domingão” e aproveitou para falar sobre o alto número de mortes de pessoas trans no Brasil. “Infelizmente, ainda somos o país que mais mata transexuais no mundo.”

O público só descobriu ali, naquele domingo de julho, a sexualidade do ator, mas ele e João Emanuel são casados há 16 anos. E há pouco mais de dois, formam uma família com o Pedrinho.

O ator surpreendeu o público durante sua participação no Super Dança dos Famosos. Ele ia dançar a música “We are family” e aproveitou o tema para fazer uma homenagem a sua própria família.

Depois, para agradecer o carinho do público, fez outra publicação. Escreveu: “que a discussão se faça cada vez mais presente e natural. sabemos que o ódio vem do medo do diferente e do novo. que não tenhamos mais medo de existir”.

Hoje, ele mora e trabalha em Los Angeles, nos Estados Unidos. E foi de lá que ele celebrou o dia de ação de graças e abriu, pela primeira vez, sua sexualidade com o público . E fez isso de forma leve, brincando com as fofocas que sempre rolaram.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!