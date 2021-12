Chuvas intensas no AC podem fazer rios se aproximarem da cota de alerta ainda em dezembro

Com as chuvas intensas que estão ocorrendo em Rio Branco e com 22 milímetros somente nas últimas 24 horas, a preocupação com o nível do rio Acre, que enfrentou uma seca severa em julho deste ano, já é iminente. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, que monitora o rio duas vezes ao dia, o manancial que corta a capital já marca 10,95 metros na manhã desta quarta-feira (22).

No entanto, de acordo com informações do portal O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, mesmo com o volume de chuvas que Rio Branco vem registrando, a possibilidade de haver enchentes ainda em dezembro é baixa.

ALERTA

A tendência é que o rio Acre possa registrar até o último dia do ano, 13 metros, se as chuvas não cessarem. Vale lembrar que a cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento, 14 metros.

“As intensas chuvas dos últimos dias e as que ainda ocorrerão até quinta-feira farão o nível dos principais rios do Acre subir muito, podendo até se aproximar da cota de alerta em algumas cidades”, diz Friale.

Com relação aos mananciais dos municípios do interior, o portal alerta que apenas o rio Tarauacá corre risco de transbordar, mas sem grandes consequências. A tendência é que o rio local suba até 9,50 metros, que por sua vez, é a cota de transbordamento.

DANOS

A Defesa Civil de Rio Branco já trabalha para conter danos de possível enchente que venha a ocorrer em 2022. Segundo o major Cláudio Falcão ao ContilNet, já choveu mais que o previsto para o mês inteiro. Logo no último dia 15, a média esperada, que era de 260 milímetros, foi ultrapassada com, pelo menos, 100 milímetros a mais.

“Com o que planejamos, 70% das inundações ocorrem em fevereiro. Para esse mês que é crítico nós estaremos preparados com plano de contingencia pronto para atender as possíveis famílias atingidas”, disse.