Com estreias, espaço pet e atrações especiais, Via Verde Shopping volta a registrar espaços lotados

A agenda de eventos no Via Verde Shopping, o único do Acre, fez com que enormes filas se formassem nos guichês de estacionamento. Imagens do ContilNet mostram intensa circulação de pessoas e o número de populares nas filas.

Além das atrações no cinema, o shopping também apresentou, nesta semana, um novo espaço pet.

As novidades fizeram com que o shopping viralizasse nas redes, principalmente porque fãs do Homem-Aranha se fantasiaram e conquistaram a web.

Veja imagens do shopping (Créditos: ContilNet)