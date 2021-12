Márcia Abreu: inaugurações, novo Espaço Pet no Via Verde Shopping e mais; confira!

Confraternização

Natal é, sem dúvida, o mês mais animado do ano! As amigas Patrícia Rego, Rejane Lucena, Gracinha Ruela, Walnizia Cavalcante, Ofélia Machado e Márcia Regina eram só alegria na última quarta feira!

A bela Mayra Tinoco também recebeu um grupo de amigas para confraternização de final de ano! Mulheres bonitas, bons papos e muita diversão!

O querido Luis Henrique Jorge trocou de idade na última terça feira e reuniu os amigos mais chegados para comemorarem juntos no restaurante Point do Pato! Muitas felicidades!

A empresária Natercia Gadelha está a todo vapor com o lançamento da sua coleção de bijuterias, a Natbijoux! Será um sucesso!

Dona de uma alegria contagiante e muito querida por todos, a colunista Claudia Souza apagará a velinha, na próxima sexta feira! As comemorações acontecerão em família!

PARABÉNS

Em tempo, Coluna parabeniza Stela Rosas, aniversariante do dia 9, que comemorou a data com amigas no Restaurante Mrs Jarude. Na foto com o maridão Lourival.

ILUMINARE

No sábado, 11, os empresários e sócios Christian Juliano e Wilson Júnior, em coquetel, reuniram arquitetos, parceiros e amigos, para a inauguração da Iluminare, especializada em iluminação técnica e decorativa, residencial e comercial. Vale apena fazer aquela visitinha a loja e conferir tuuudo. Confiram alguns flashes.

ESPAÇO PET

O Via Verde Shopping em parceria com a Whiskas e Pedigree inauguram nesta quarta, 15, um espaço voltado para pets, onde os animais de estimação dos visitantes poderão ficar e se alimentar perto dos respectivos donos. O espaço é exclusivo e pensa no conforto e interação dos pets com os tutores.

Parabéns ao procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira, eleito por aclamação na tarde desta quarta, 15, pelo Colégio de Procuradores como novo corregedor do MPAC.

Em noite de premiação, dr. Alex Callado com sua bela mulher Roseane e a sogra Rosa Nobre.