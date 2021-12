Concurso Caixa 2021: estatal inicia convocações de aprovados

Foi iniciado nesta quarta-feira, 15, o processo de convocação dos aprovados no concurso Caixa 2021. O anúncio foi feito no último dia 10 pela estatal, que prevê chamar mil candidatos até o final de janeiro de 2022.

Como antecipado pela Caixa, os candidatos recebem a convocação por e-mail ou telegrama. Além disso, as chamadas também são publicadas no site, na parte “ Downloads – Concurso Público – Admissional “.

A seleção exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcDs) foi, segundo a estatal, pioneira no âmbito dos concursos nacionais, e contou com mais de 40 mil candidatos inscritos. Desse total, 29 mil realizaram a prova, no dia 31 de outubro.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal conta com cerca de 3,5 mil empregados PcDs, representando assim um percentual de 4,12% do seu quadro de pessoal. Em 2018, esse percentual era de 1,5%.

Os convocados terão ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas. Com os benefícios, no entanto, esse valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03.

Concurso Caixa ofereceu 1.100 vagas

O concurso Caixa 2021 ofereceu 1.100 vagas para PcDs, sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades foram para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, foram oferecidas 100 vagas imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais oportunidades foram distribuídas por todo país. Para concorrer, era preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Veja como foi o concurso Caixa 2021

Os candidatos do concurso da Caixa Econômica Federal foram avaliados em diversas etapas. As principais ocorreram em outubro deste ano.

No exame de múltipla escolha, foram cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 questões Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

Para ser aprovado, era preciso obter 50% ou mais dos pontos, tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico).

Foram considerados habilitados para a correção da redação somente os candidatos classificados, na objetiva, em uma posição até o triplo do somatório total do número de vagas e do cadastro reserva.