Em meio a surto de gripe, moradora denuncia falta de médico em posto de Sena Madureira

Em meio ao surto de gripe que também vem acometendo os moradores de Sena Madureira, está faltando médicos em algumas unidades de saúde, gerenciadas pela Prefeitura.

Na manhã desta quinta-feira (30), uma moradora conhecida como Márcia usou as redes sociais para reclamar sobre esse problema na unidade Florlírio Pereira Lustosa, localizada no Bairro Ana Vieira. “Eu acho isso uma falta de respeito com os moradores. Você está doente, com gripe, febre, querendo uma consulta pra pegar uma receita e não tem médico. Prefeito, tome uma providência”, disse ela.

A moradora acrescentou também: “Aí a gente vai no Hospital e está lotado de pessoas doentes. Os servidores dizem pra gente procurar os postos de saúde, mas, como, se não tem médico? Isso é uma pouca vergonha, prefeito”.

Não é somente o Bairro Ana Vieira que está sem médico para atender a população. A mesma reclamação está sendo feita pelos moradores do Segundo Distrito e Cristo Libertador.

Segundo informações, os médicos que atuam nessas unidades entraram de férias, um direito constitucional, e a Prefeitura não teria condições de colocar substitutos. Com isso, sobrecarrega os atendimentos no Hospital João Câncio Fernandes.