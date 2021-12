Ex-aluna Uninorte conta como foi a experiência de graduação e apresentação de TCC

Tatiane Alves finalizou, dia 8 de dezembro, a última etapa da graduação para se tornar oficialmente biomédica. A estudante conta que resumiria todo o processo de graduação da seguinte forma: “Gratidão seria a primeira palavra. Em quatro anos tive momentos difíceis, matérias complicadas, mas cada dedicação e esforço valeu a pena e sem dúvida passaria por tudo novamente, afinal, conhecimento é algo que levaremos pro resto da vida. Agora sim, oficialmente formada em Biomedicina”.

A ex-estudante conta que escolheu o Centro Universitário Uninorte pelo corpo docente qualificado, pela boa estrutura e pelo ensino qualificado que não deixam a desejar. Tatiane relata que adquiriu uma bagagem que ultrapassou a fronteira da sala de aula. “Ganhei uma bagagem completa, não apenas estudei e dediquei quatro anos da minha vida. Adquiri conhecimentos do início ao fim do curso. Também não posso deixar de citar que tive excelentes professores”, acrescenta.

Para Tatiane, a Uninorte pode ser resumida como a instituição que a apoiou do início ao fim da graduação. “O trajeto foi longo, em alguns momentos cansativo, mas chegou ao fim graças ao apoio da instituição”, diz a ex-aluna. Ela aproveita o espaço para expressar algumas palavras de gratidão para as colegas Inara Lourena, Lucimara Lima e Vanessa Magalhães, com quem fez o TCC: “Obrigada pela dedicação de cada uma, sem o auxílio de vocês não teríamos conseguido a aprovação com nota máxima. Sem esforços, madrugadas acordadas, responsabilidade e paciência jamais teríamos conseguido encerrar essa etapa”, diz.

Tatiane também agradece ao professor da disciplina de TCC, Me. Eder Arruda, e ao professor orientador, Me. Adem Nagibe dos Santos Geber Filho. “Eles foram de extrema importância para a realização desse trabalho”, finaliza.

Conheça mais sobre o curso de Biomedicina da Uninorte e sua estrutura (CLIQUE AQUI).