Faustão bate o martelo e leva o Se Vira nos 30 para o seu novo programa na Band

A equipe do programa de Faustão na Band, comandada pelo diretor Cris Gomes, atualmente está preparando os quadros para a atração. Entre eles, está um semelhante ao Se Vira nos 30, segundo as informações de Carla Bittencourt, do Metrópoles.

Em resumo, o quadro que foi um dos maiores sucessos do Domingão do Faustão, terá sua nova versão no programa do apresentador na Band. Desse modo, diversas pessoas vão se apresentar no palco, e um júri de famosos ficará responsável por avaliar a performance, semelhante ao quadro Dez ou Mil, do programa Ratinho, do SBT.

Além disso, na semana passada, segundo as informações de Ricardo Feltrin, do UOL, Faustão está causando diversos sentimentos por sua volta à Band. Sendo assim, apesar de alguns estarem animados com a volta do apresentador, há alguns que não gostaram da novidade.

Sendo assim, alguns colaboradores da emissora, estão reclamando das mudanças radicais que estão acontecendo com a chegada de Fausto Silva. Por exemplo, o MasterChef Brasil.

Faustão tem estreia boicotada na Band

Em suma, aparentemente o programa de estreia do apresentador na Band, parece ter sido boicotada. Ao que parece, mesmo após pedido de fãs, a equipe de atração descartou a presença de Gusttavo Lima e Leonardo que estariam na estreia do programa.

Segundo a Veja, alguns artistas foram convidados para o programa. Porém, era esperado a participação de Gusttavo Lima, que tem uma rixa com a Globo. Sendo assim, o desentendimento se deu pelo artista ter abandonado a Som Livre, da emissora, e assinado com a Sony.

Além disso, Leonardo era o principal nome para o primeiro episódio do programa de Faustão, mas o artista não estará disponível em 17 de janeiro. Mas o artista é um grande amigo do apresentador, e por isso, pode ser que esteja presente em outras datas.