Fundhacre amplia Central de Material e Esterilização para otimizar fluxo de cirurgias

O ambiente de um hospital deve atender a diversos requisitos de limpeza, qualidade e segurança. A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), situada em Rio Branco, é uma referência em saúde, e tem passado por inúmeras transformações para melhorar o atendimento à população. A ampliação da Central de Material e Esterilização (CME) é parte disso, e fará diferença para o desenvolvimento contínuo dos trabalhos no centro cirúrgico e na promoção da saúde do povo acreano.

Após 60 dias de obra, a equipe de trabalho já concluiu as fases de alvenaria, estrutura, cobertura, e atualmente as duas salas da CME estão na fase de acabamento. “O próximo passo será realizar as instalações de equipamentos de maior porte. As adequações normativas e padrões de segurança seguem todos os protocolos regulamentados em lei”, disse o engenheiro responsável, Cleyton Oliveira.

O papel da CME nos estabelecimentos de saúde refere-se à prevenção e controle de infecções, além de somar uma infinidade de benefícios, como a biossegurança e o cuidado com os pacientes.

“A nova CME terá uma alta capacidade de tecnologia, isso irá impulsionar maior produção de cirurgias no hospital. O governo do Estado tem garantido muitos avanços e melhorias na saúde, sobretudo na Fundhacre, que precisava de ampliações e reformas para continuar atendendo a população com atenção e respeito”, disse o presidente da fundação, João Paulo Silva.