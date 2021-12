Futebol brasileiro terá janela de transferências em 2022; entenda

Inicialmente, a regra se aplica apenas aos clubes das Séries A e B do futebol masculino, seja para saída ou chegada de jogadores. A previsão é de que ela seja estendida aos demais a partir de 2023

Isso significa que nenhuma transferência nacional pode ser realizada fora do período especificado. Exceções, tal qual em transações internacionais, são aqueles jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiveram vínculo rescindido antes do fim dessas janelas.

– Os períodos de transferência internacional e nacional vão coincidir, sob as mesmas regras e exceções. A Fifa já tinha colocado isso no regulamento, e fizemos o pleito para termos um período de adaptação – explicou Reynaldo Buzzoni, diretor de registro, transferência e licenciamento de clubes da CBF .

Com a adequação, situações como a do atacante Breno Lopes, do Palmeiras, serão evitadas. Autor do gol que deu o título da Libertadores 2020 ao clube, ele não pôde disputar o Mundial por ter sido contratado fora do período de registro.