Governo do AC fará queima de fogos de artifício sem barulho: veja como será o espetáculo

Atendendo a diversos pedidos da população, o Governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (31) a tradicional queima de fogos durante a virada de ano, mas pela primeira vez, serão utilizados fogos de artifício sem barulho.

Uma enorme onda de discussões sobre o quanto a queima de fogos de artifício tradicionais pode ser prejudicial especialmente a animais, crianças, idosos e em pessoas com sensibilidade sonora, especialmente as com transtorno do espectro do autismo, se alastrou pela internet. O deputado estadual Pedro Longo (PV), foi até Gladson Cameli (PP) fazendo o pedido pela sensibilidade do governador e foi atendido.

Segundo o Governo, a previsão é que a queima dure 15 minutos e poderá ser vista, principalmente, do bairro da Base, em Rio Branco.

“Precisamos ser sensíveis com aqueles que se incomodam com os fogos. Por isso, tivemos a iniciativa de manter a tradição, porém respeitando as particularidades e casos especiais”, enfatizou o governador Gladson Cameli.