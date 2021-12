Inauguração da Iluminare, confraternização especial do ContilNet e mais: coluna da Jackie no ar!

Empresa Iluminare foi inaugurada no dia 11

Com a presença de arquitetos, parceiros e amigos, a empresa Iluminare foi inaugurada no sábado, 11. Durante a cerimônia inaugural, os convidados ouviram as palavras dos anfitriões, os empresários e sócios Christian Juliano e Wilson Júnior, e do arquiteto responsável pela obra, Marcelo Almeida, seguidas da bênção das instalações pelo Mestre Antonio Gomes. Um sofisticado coquetel rotativo, preparado pela equipe do Atelier das Gostosuras, foi servido aos presentes, que ficaram impressionados com a beleza e modernidade das instalações.

***

No mesmo espaço passou a funcionar a empresa Edificare, também de propriedade dos sócios, que é especializada em energia solar e já se solidificou no mercado local desde 2019. O empreendimento está instalado na rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e rádio Líder Gazeta FM. As fotos são de Luíza Pinheiro.

Bodas de ouro

Com uma bela festa que contou a presença de familiares e amigos, o casal Cleldon Mourão e Marilete Mourão, celebrou as bodas de ouro de seu casamento, no dia 4 de dezembro, na Casa de Vidro do Restaurante Mata Nativa. Foi uma noite de muita emoção, em que foram relembrados os momentos marcantes de uma feliz união.

Portal ContilNet celebra o dia dos colunistas sociais

Em homenagem ao dia dos colunistas sociais, assinalado no dia 8 de dezembro, o Portal ContilNet reuniu os colunistas da casa no Coffee House para uma tarde de celebrações. Na ocasião, foram apresentados os dois novos colunistas da casa: Luiz Theodoro e Gabriela Queiroz, que irá fazer cobertura das baladas de Rio Branco. As anfitriãs foram a jornalista Wania Pinheiro e a empresária Eveline Alencar.

Confraternização do time ContilNet

Com uma festa temática batizada de ‘Noite Tropical’, em estilo havaiano, a direção do ContilNet e da Top Mídia reuniu o seu time de profissionais para comemorar mais um ano de sucesso e de desafios superados. Além da decoração colorida e da alegria contagiante dos participantes, a noite contou com bandas e DJ que não deixaram a pista vazia até o amanhecer e um buffet maravilhoso, com entrada, jantar e barcas de sushis do Deck Sushi. O governador Gladson Cameli também esteve presente. A decoração e o buffet foram da @lidianefestas. Perfeito!

Chá das mulheres da indústria

O 2º Chá das Mulheres da Indústria, realizado no dia 8 de dezembro, no Afa Jardim, foi uma noite memorável. Com o objetivo de arrecadar recursos em prol da Ala Infantil do Hospital do Câncer – Unacon, o evento foi bastante prestigiado por autoridades e pela sociedade. A programação incluiu bazar, sorteios de prêmios, buffet de excelente qualidade e foi abrilhantado por um desfile que teve a participação de misses, modelos, colaboradoras do Sistema FIEAC e a presença ilustre da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, que brilhou na passarela.

***

A coordenadora do Grupo Mulheres da Indústria, a empresária Ray Holanda fez questão de agradecer a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o sucesso do evento beneficente.

Confra da Associação dos Colunistas

Foi no dia 13, no Point do Pato, a confraternização da Associação dos Colunistas Sociais do Acre-ACOS. Com decoração natalina, brindes, som ao vivo e a degustação de um prato novo criado pela chef Socorro Jorge especialmente para a ocasião, a noite foi muito agradável e animada. Os prêmios e a festa foram patrocinados pelas empresas Festah Decoração, Eventos e Gastronomia; 268 Him e Her; Detalhes Presentes; Estetic Face; Ótica Diniz; Supermercado Pague Pouco; Cacau Show; Espaço Sun; Iris Tavares; Ótica Ipanema; Miragina; Labnorte; Mil Presentes; Mercedes Barbosa; Rosasfarma; e Arte Preciosa.

***

O prato “Peixinho do Crica”, que leva filé de filhote, camarão, mostarda, mel, vinho branco e creme de leite, foi aprovadíssimo!

Segunda edição do Prêmio Glow foi um sucesso

Parabéns para as influenciadoras Mariana Tavares e Edmirk Herculano por mais um ano de sucesso do Prêmio Glow, realizado dia 11, no Gran Reserva. Na foto, a aniversariante do dia 15, Mariana Tavares, com a dupla Geovana Sodré e Daniel Scarcello, que cuidou das redes sociais do prêmio durante a noite. Parabéns!

Baile de Formatura

Com uma linda e emocionante festa realizada dia 15, no Gran Reserva, o médico baiano Daniel Carapiá e seus amigos de turma no curso de Medicina 2021 da UFAC celebraram a sua formatura. O ponto alto da festa animada por bandas e DJ, com farto jantar e drinks, foi a performance dos formandos na sua apresentação aos convidados.

Salve, simpatia!

Gusttavo Lima surpreendeu as pessoas que treinavam na Smart Fit, no dia 2, durante sua passagem pela cidade. Pegou um Uber, foi treinar na academia e atendeu aos fãs com fotos e autógrafos. Uma simpatia!

Influenciadora acreana na Farofa da GKay

A influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede foi uma das convidadas ilustres para o aniversário da influencer Gessica Kayane, na festa que foi assunto em todo o país, a Farofa da GKay. Bateu o recorde de acesso em seus stories na cobertura que fez do evento, especialmente quando mostrava os momentos ao lado da G-Kay.

Gleici Damasceno brilhou na Farofa da GKay

Outra acreana que brilhou na Farofa da GKay foi a atriz acreana Gleici Damasceno, que encantou os internautas com looks elaborados e com as tranças que fizeram tanto sucesso durante o reality No Limite.

The Voice Brasil

O cruzeirense Gustavo Matias vem encantando o Brasil no The Voice Brasil, programa musical da TV Globo. Ao vencer mais uma batalha, no dia 7, interpretando o clássico “Bohemian Rhapsody”, de Fred Mercury, impressionou a plateia e o júri. O cantor Carlinhos Brown o definiu com “A voz mais aguardada no The Voice Brasil”. Ele é autodidata e vocalista do Grupo Garotos do Sótão, no Juruá.

Inauguração da Duo+Clinica

Foi inaugurada em Rio Branco a Duo+Clinica, localizada na rua Antônio Monteiro, no Bosque, ao lado do AFA Jardim. De propriedade dos empresários Luiz Ferraz e Saulo Abrahão e da nutricionista Samara Abrahão, o espaço traz um novo conceito em saúde, beleza e bem estar.

***

A clínica chega com experiência personalizada no atendimento e cuidados com os clientes, através de serviços de dermatologista, medicina esportiva, nutricionista e estética corporal, além de protocolos de harmonização facial, redução de medidas, fortalecimento muscular, emagrecimento e hipertrofia.

B-Day da Claudinha

Parabéns para a querida colunista social Cláudia Souza, aniversariante do dia 17. Festeira de carteirinha, ela prepara uma resenha para celebrar a data com os amigos mais íntimos. Felicidades!

Na casa da vovó

A empresária Iris Tavares está com sorriso de orelha a orelha, com a visita da filha Júlia Tavares, do genro Aldo Calesco e do netinho Vicente, que tem alegrado os seus dias.

Papai Noel está no Via Verde Shopping

O Natal de 2021 do Via Verde marca o aniversário de 10 anos do shopping, que conta com ambientes diferentes e atrativos, como ‘O cinema de Natal’, um espaço destinado ao público infantil, a poltrona do Papai Noel, onde os clientes podem tirar fotos e deixar a sua cartinha e a árvore master que esse ano está acompanhada da atração do trenzinho de Natal. Os dias e horários para as fotos com o bom velhinho são até o dia 24 de dezembro, de terça a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Promoção de Natal

O shopping também oferece uma promoção especial em comemoração ao seu 10º aniversário. A cada R$ 200 em compras, o cliente troca as notas fiscais por cupons e tem a chance de ganhar R$ 30 mil para comprar no shopping de novo. São 30 cartões com R$ 1 mil, ou seja, são 30 chances de ganhar. O próximo sorteio será no dia 24 de dezembro. E como o Natal é tempo de compartilhar, com a doação de 1kg de alimento, o cliente dobra suas chances

Edir Marques lança livro em Brasília

A escritora Edir Figueira Marques lançou o seu livro “O que será? Será? – Da dúvida à esperança na cura do câncer”, em Brasília, no dia 10 de dezembro, no Ernesto Café, na Asa Sul. Vale ressaltar que toda a renda do livro será destinada ao Hospital do Amor. Na foto, ela autografando o livro do Juarez Quadros, que já esteve Acre.

Nova coleção da Vitória Régia Baby Kids

Chegou a nova coleção de final de ano da marca Petit Cherie para a loja Vitória Régia Baby Kids, com modelos encantadores para os pequenos, como esse look lindo que a coluna traz hoje. Vale conferir! Para ver esse e outros looks acesse a página no Instagram @vitoriaregiababykids. Informações pelo telefone (68) 99202-4435.

Presentes natalinos

Quer uma dica de presente útil para a família nesse Natal? Com certeza um presente certeiro é um par de óculos. Sejam de grau ou solares, os óculos são sempre úteis para as atividades diárias, para enfrentar dias de Sol e são companhia indispensáveis nas férias. Os melhores modelos estão na Ótica Moderna, que fica localizada na rua Epaminondas Jácome, 3.168, no centro da cidade. O telefone é (68) 99979-3535 e 3223-0093. Para saber das novidades siga o Instagram @oticamodernaa.

O Boticário lança mais de 50 opções de presentes para o Natal

Bons presentes são acompanhados de significados que os tornam ainda mais marcantes e especiais. Foi pensando nisso que O Boticário formulou os kits e combos de Natal deste ano. Repletos de mensagens de otimismo, as opções presenteáveis trazem a esperança de recomeços e olhares positivos para o futuro.

***

As 50 possibilidades de escolha oferecem variações de combinações de produtos, com produtos clássicos que são sucesso de venda e fazem parte das histórias de muitos consumidores, além dos mais recentes lançamentos da marca.

Destaques

Os destaques em perfumaria masculina ficam para o kit de Malbec Vert, com fragrância única e loção hidratante para o corpo e o kit de Egeo Original, um clássico da marca que também acompanha hidratante e nécessaire masculina azul. Já em perfumaria feminina, os destaques são os kits de Lily Absolu e Floratta Fleur Suprême, que englobam as fragrâncias e suas versões em loção hidratante, além do kit de Elysée, que vem com a fragrância acompanhada de uma elegante frasqueira para o dia a dia.

***

As opções vão desde R$39,90 e chegam a R$409,90, com design exclusivo, colorido com cores alegres e ícones natalinos. Além disso, as frases que compõem a decoração das embalagens também são variadas e transmitem mensagens de otimismo, como “preciosas lembranças”, “amor por inteiro”, “beleza radiante”, “frescor em viver”, “arte de ser feliz”, “abraços eternos”, “felicidade infinita” e muitas outras.