Indireta? Diego Costa faz postagem no Instagram após rumor sobre multa para deixar o Atlético-MG

Após rumores de que Diego Costa poderia pagar a multa rescisória de R$ 16 milhões com o Atlético-MG para jogar pelo Corinthians, o centroavante fez uma postagem enigmática nas redes sociais.

O jogador publicou uma foto segurando uma garrafa de cerveja gelada dentro de um carro e escreveu a frase: ‘Única coisa que fico pagando e olhe lá. Fica a dica”.

Segundo o jornalista Flávio Ortega, dos canais Disney, após ter seu nome indicado por intermediários ao clube, o centroavante passou a ser visto com bons olhos por estar disposto, nos bastidores, a atuar pelo Corinthians.

Ainda com um ano de contrato pela frente com o Atlético-MG e ciente da posição do clube mineiro de não liberar jogadores para rivais, o jogador estaria considerando pagar do próprio bolso a multa rescisória, equivalente ao ano completo de salários.

O gesto, mesmo que ainda embrionário, foi bem visto pelo Timão, que não vai desembolsar nenhum valor em dinheiro para a rescisão.

Diego Costa comemorando gol pelo Atlético-MG no Brasileirão 2021 Pedro Souza/Atlético-MG

Ainda segundo Flavio Ortega, o Corinthians até consideraria o empréstimo de um jogador ao Atlético-MG para facilitar uma possível negociação por Diego Costa. O atacante passa férias após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Galo em 2021.