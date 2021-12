No Juruá, gestão de Gladson garante ano de avanços e melhorias na qualidade de vida

Num cenário totalmente desfavorável, em que a pandemia retraía sonhos e desacelerava avanços sociais, a gestão de Gladson Cameli fez história adotando medidas e realizando ações que reconduziram o Acre à trilha do desenvolvimento. Políticas que movimentaram a economia e geraram qualidade de vida ficam como legado e corroboram a seriedade, o compromisso e, principalmente, a lisura do governo do Estado.

Cameli descreve como “ano de luta” o período que permitiu ao Acre retomar avanços e proporcionar um salto na qualidade de vida da população.

“No ano de 2021, trabalhamos duro para garantir a preservação da vida das pessoas, avançamos em obras e garantimos investimentos importantes para os mais variados setores da sociedade”, destaca o governador.

No Vale do Juruá, segunda região mais populosa do estado, os mais de 250 mil habitantes comemoram a chegada de ambiciosas aplicações nas áreas de segurança, saúde, educação, infraestrutura e outros setores. A seguir, as mais relevantes conquistas do período.

Segurança Pública

Os investimentos somam quase R$ 10 milhões

A redução de mais de 50% das mortes violentas em todo estado, conforme aponta o estudo do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre, é uma conquista amplamente observada no dia a dia do juruaense. Os dias de paz, quando a garantia do direito de ir e vir se tornou um dos carros-chefes do governo de Gladson Cameli, tornaram-se possíveis graças aos investimentos e união das forças de segurança.

No Juruá, a criminalidade foi reprimida com prisões de líderes e apreensão de milhares de quilos de entorpecentes, o que desarticulou e enfraqueceu o comércio milionário das facções criminosas. A atuação ostensiva dos agentes também permitiu significativa redução nos casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e morte em decorrência de atividades policiais, como mostra levantamento feito pelas forças de segurança locais.

Esse sucesso também se deve à reestruturação do local de trabalho dos policiais. Somente em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana, são aplicados R$ 6,9 milhões em reformas de prédios e aquisição de modernos equipamentos para a segurança pública.

As cidades de Porto Walter e Mâncio Lima foram agraciadas com unidades do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Somados, são mais R$ 2,5 milhões destinados à construção dos prédios.

Saúde

A saúde viu seu projeto de humanização dos serviços se tornar real

Nos últimos 12 meses, foram mais de R$ 9 milhões em reformas de unidades hospitalares, compra e instalação de modernos aparelhos de raio-X , instalação de tomógrafo, capacitação profissional, programas de saúde itinerante e renovação de frota, com o envio de oito novas ambulâncias para servir a região. Assim, o governo assegurou melhorias no atendimento e avanços no diagnóstico de doenças e tratamento de pacientes.

O retorno das cirurgias eletivas e dos exames de mamografia devolveram saúde para pacientes que há tempos aguardavam pelos procedimentos.

Destaque para a reforma do Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, que se arrastou em administrações anteriores e com Cameli segue para a fase de conclusão, com a construção da fachada da unidade, além do necrotério, e sala de triagem, espaço que abrigará o banco de sangue, e ampliação da farmácia.

Infraestrutura e Agronegócio

Mais de R$ 48 milhões gastos com infraestrutura e incentivo ao agronegócio

O homem do campo também viu a presença do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), com a abertura e melhoria de mais de 800 km de ramais nas setes cidades da regional. Feito bastante comemorado e que se tornou possível graças à frota de 12 novos veículos pesados, entregue pelo governador no início do verão. Sem o isolamento, o trabalhador rural plantou, colheu e vendeu seus produtos, garantindo mais sustento a seus familiares.

Com aporte de R$ 36 milhões, o Juruá viu se iniciar a grande obra da região. A duplicação da AC-405 vai trazer mais segurança e qualidade de vida para habitantes de Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas. Mesmo com o rigoroso inverno amazônico, as equipes seguem com os trabalhos de remoção de imóveis e indenização de moradores que residem nas áreas onde passa a rodovia.

O setor aeroportuário também foi fortalecido em 2021. Um quantitativo superior a R$ 12 milhões assegurou as reformas e manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó.

Os espaços agora atendem às exigências do padrão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o governo do Acre criou melhores condições trabalho para quem depende do transporte aéreo para movimentar o seu negócio e tornou mais seguros os pousos e decolagens das mais de cem mil pessoas que habitam os municípios.

Este também foi ano de fomento ao setor do agronegócio. As visitas de equipes do governo às áreas rurais dos municípios firmaram parcerias e fortaleceram projetos tocados no interior do estado.

A gestão de Cameli foi solidária com os moradores das regiões mais longínquas do Acre. Ciente das dificuldades que a pandemia trouxe para o setor, o governo entregou, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Agronegócio (Sepa), um total de 42 toneladas de alimentos que abasteceram a população rural de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.

Educação

O governo apostou alto, em 2021, no setor da educação. O grande objetivo é alavancar os indicadores da pasta no Estado.

Novos professores foram contratados, escolas receberam serviços de melhorias e os profissionais da rede foram atendidos com o auxílio internet e oferta de notebook para cada educador. Os acertos representaram uma escalada na qualidade de ensino dos alunos.

Por outro lado, as obras do governo não se limitaram à construção ou reestruturação de prédios físicos, por exemplo, como ocorreu na primeira escola cívico-militar do Juruá, a Madre Adelgundes Becker (Ecim MAB), que foi implantada no início da gestão de Cameli. Ali, os quase mil alunos da instituição se envolveram na campanha de Natal e arrecadaram mais de mais de duas toneladas de donativos, que foram encaminhados para os estudantes mais carentes da instituição.

Na prática, o gesto representa a formação de uma cultura solidária.

Idaf

Combate ostensivo ao fungo Moniliophthora roreri

No dia 8 de julho, veio a notícia da existência dos primeiros casos de monilíase no Brasil. Os focos da doença, causada pelo fungo Moniliophthora roreri, foram registrados na área urbana de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. A partir disso, o governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), realizou uma força-tarefa para identificar a via de acesso do fungo ao país e a sua trajetória para, posteriormente, definir ações para erradicar os focos da praga desencadeada.

Criou-se um comitê de crise e desde então ações vêm sendo adotadas, como barreiras sanitárias para impedir o escoamento de produtos que possivelmente estejam infectados pele fungo.

O governo do Estado também fortaleceu as atividades de vigilância de campo com aquisição de quatro novos veículos que servirão os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. São quase R$ 700 mil em benefícios às atividades do Idaf na região.

Depasa

Programa “Água para Todos”

Os benefícios da gestão de Cameli também contemplaram o sistema de abastecimento de águas de todo o Vale do Juruá. Em 2021, o governo lancou, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o programa Água para Todos, com a meta de atender 30 mil famílias da região. Ao todo, serão construídos 20 poços artesianos.

Na segunda maior cidade acreana, um investimento de mais R$ 800 mil possibilitou a perfuração, até o momento, de dez poços profundos, levando água potável e saúde para 12 mil famílias.

Ação Social

Mais de R$ 1,3 milhão investido em instituições sociais

O Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli e a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) se mostraram atuantes nos momentos de crise enfrentados pelo Estado no período.

Destaque para a ação que minimizou os impactos sofridos pelos ribeirinhos durante a cheia histórica do Rio Juruá. Foram mais de quatro mil famílias acolhidas pelo governo com a entrega de colchões, cestas básicas e material de limpeza.

A gestão de Cameli também aplicou mais de R$ 1,3 milhão em fortalecimento de ações de 15 instituições sociais, e entregou cartões do programa Auxílio do Bem para casas de acolhimento.

Outra medida de sucesso foi a campanha Faça uma Criança Feliz no Natal, lançada em Cruzeiro do Sul para arrecadar brinquedos, kits escolares, roupas e outros donativos para menores que vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

Outros avanços

Mais de 35 mil atendimentos realizados em um ano

Outra grande medida da administração estadual foi a implantação, em 2021, da primeira Organização em Centros de Atendimentos (OCA) do Vale do Juruá. Com sede em Cruzeiro do Sul, a unidade celebrou seu primeiro aniversário em dezembro, destacando-se os mais de 35 mil atendimentos realizados e a satisfação de quem procurou o centro em busca de alguns dos 230 serviços disponíveis.

Revitalização de prédio histórico: museu, memorial e teatro de Cruzeiro do Sul

O edifício é um patrimônio cultural da cidade

A cultura recebeu um presente da gestão estadual com a reforma de edifício histórico que abriga, na região central de Cruzeiro do Sul, o Museu e Memorial José Augusto e o Teatro José de Alencar.

Orçada em R$ 436 mil, a obra segue avançando com melhorias em impermeabilização e funcionalidade dos dois ambientes.

(Com informações dos gestores regionais das pastas)