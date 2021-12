Novos casos de Covid-19, fim de ano, H3N2 e mais: veja o que foi destaque nesta quinta no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (30) com os destaques que o ContilNet separou para você

Boletim Covid-19 notifica cinco novas infecções, quatro internações e 62 casos suspeitos no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 5 novos casos de infecção por coronavírus nesta quinta, 30 de dezembro. O número de infectados subiu para em 88.384 em todo o estado. Saiba mais.

Inmet alerta para temporais no AC; chuvas podem chegar a 60 milímetros

O Instituto de Meteorologia (Inmet) alerta nesta quinta-feira (30) para temporais no Acre e em mais 12 estados do Brasil. Ainda de acordo com a previsão do Inmet, as chuvas podem variar de 30 a 60 milímetros por hora. Os ventos, por sua vez, podem chegar a casa dos 100 quilômetros por hora. Leia na íntegra.

Fim de ano: veja o que abre e o que fecha nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro no AC

Com o ponto facultativo decretado nesta sexta-feira (31) no Acre, em virtude da véspera de Ano Novo, o o horário de atendimento e funcionamento de alguns serviços no estado ficam alterados. Assim como no sábado (1), em que alguns serviços ficam indisponíveis. Veja aqui.

Ainda não há casos confirmados de gripe H3N2 no AC, diz Sesacre em nota técnica

A nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) na última terça-feira (28) diz que apesar do grande número de pessoas com síndrome gripal no Acre, ainda não há registros da cepa H3N2 no estado. Leia mais.

Policial vira destaque na Folha de SP como ‘anjo do Acre’ após ajudar a construir casa de picolezeiro

O policial acreano Derineudo de Souza dos Santos, de 36 anos, integrante do programa Amigos Solidários – que oferece atividades esportivas e culturais a 850 jovens em Rio Branco -, virou destaque na Folha de São Paulo como o “anjo do Acre”. Veja mais.