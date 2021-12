Ainda não há casos confirmados de gripe H3N2 no AC, diz Sesacre em nota técnica

A nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) na última terça-feira (28) diz que apesar do grande número de pessoas com síndrome gripal no Acre, ainda não há registros da cepa H3N2 no estado.

Além disto, também não houveram mortes ou internações por Influenza no Acre. Contudo, os índices preocupam. Somente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco, a cada 100 atendimentos, 90 são de pessoas que estão com suspeita de síndrome gripal, o que vem congestionando os serviços na unidade.

“Até o momento o Acre não registra casos da H3N2, mas segue enviando os casos positivos de influenza A ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, onde, feita a triagem, confirma ser H3N2 ou H1N1”, diz Sesacre.

O Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO-ACRE) segue como referência para atender casos de Covid-19 e de síndrome gripal também, tendo em vista a semelhança nos sintomas. De acordo com a nota, o Acre conta como referências à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a UBS Adalberto Sena (Cruzeiro do Sul), UPA do 2º Distrito (Rio Branco) e Hospital Raimundo Chaar (Brasiléia).