Fim de ano: veja o que abre e o que fecha nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro no AC

Com o ponto facultativo decretado nesta sexta-feira (31) no Acre, em virtude da véspera de Ano Novo, o o horário de atendimento e funcionamento de alguns serviços no estado ficam alterados. Assim como no sábado (1), em que alguns serviços ficam indisponíveis.

Veja o que abre e fecha:

Bancos

O último dia útil do ano para atendimento ao público será na quinta-feira (30) e, na sexta (31), as instituições financeiras não abrirão as portas. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (3).

Os serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado e final de semana.

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira (31), os funcionários terão expediente interno até as 12h. O atendimento normaliza na segunda (3).

Unidades de saúde e vacinação

Em razão do surto epidêmico causado pela Síndrome Gripal, que vem acometendo boa parte da população em nossa capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) determinou a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) nesta sexta-feira (31), onde abrem todas as Uraps e todas as Ubs. No sábado (1), algumas Uraps vão abrir. A Semsa vai informar posteriormente quais serão.

A vacinação contra Covid-19 e Influenza segue normal nestes dois dias. (Veja o calendário clicando AQUI).

Shopping

O Via Verde Shopping informou que vai funcionar nos dois dias. As lojas e a praça de alimentação abrem das 10h às 18h no dia 31, Já no dia 1, a abertura das lojas e praça de alimentação é facultativa a cada estabelecimento entre as 11h e 21h, por isso é importante pesquisar ou ligar antes para o local aonde se pretende ir.

Supermercados

Os principais supermercados da Capital estarão com horários de atendimento alterados nestes dois dias.

Arasuper – a rede informou que no dia 31, as lojas abrem às 7h e fecham às 21 e no sábado (1), todas estarão fechadas.

Mercale – o Mercale anunciou que nesta sexta (31) fecha as portas às 21h e no sábado (1) abre das 8h às 20h – o E-commerce não vai funcionar no sábado.

Pague Pouco – No dia 31 as lojas encerram as atividades às 23h e no dia 1 (sábado) as portas ficam abertas até as 22h.