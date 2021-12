Inmet alerta para temporais no AC; chuvas podem chegar a 60 milímetros

O Instituto de Meteorologia (Inmet) alerta nesta quinta-feira (30) para temporais no Acre e em mais 12 estados do Brasil.

Ainda de acordo com a previsão do Inmet, as chuvas podem variar de 30 a 60 milímetros por hora. Os ventos, por sua vez, podem chegar a casa dos 100 quilômetros por hora.

Segundo o boletim, há “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

Além do Acre, estados como o Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também estão em alerta.

O Inmet destaca ainda que as chuvas estão sendo causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul, que forma uma faixa de nuvens “que se estende do sul da região amazônica até o Atlântico Sul”.