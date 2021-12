Operação Combustol, Comitê Covid-19, feminicídio e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou a hora de se manter informado com os destaques desta sexta-feira, 10, no ContilNet.

Regionais do Acre regridem para bandeira amarela e governo altera regras de funcionamento do comércio

De acordo com o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, as regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira regrediram no cenário epidemiológico e assistencial para o Nível de Atenção (bandeira amarela). Veja mais.

Ex-secretário de Mazinho preso em operação dos combustíveis tem outro habeas corpus negado

O ex-secretário de Serviços Urbanos de Sena Madureira, Jeocundo César Assis, preso no último dia 30 acusado de desviar combustível, teve outro habeas corpus negado. A decisão foi do desembargador Luíz Camolez, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). No início de dezembro, a desembargadora Denise Castelo Bonfim, integrante da Câmara Criminal do TJAC, já havia negado a liminar de um habeas corpus a Jeocundo Assis. Saiba mais.

Coronavírus: imunização do Acre ainda não atingiu nem 50% da população e ganha destaque nacional

O Acre é um dos doze estados da federação que não atingiram 60% da imunização: apenas 47,50% dos acreanos estão com o ciclo vacinal que garante a imunização contra a Covid-19 completo (com as duas doses ou com a vacina de dose única). O número difere do cenário nacional, em que o ciclo vacinal chegou a 65,09%. Leia mais.

Acre supera São Paulo no número de feminicídio em 2021, aponta Fórum de Segurança

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo G1 nesta sexta-feira (10), mostram que os casos de feminicídio voltaram a crescer no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e foram os maiores da série histórica iniciada em 2017. Veja na íntegra.

Moradores de Sena Madureira temem nova alagação; só nesta semana nível do Rio Iaco subiu quase 6 metros

Em razão das frequentes chuvas que atingem a nossa região, o nível das águas do Rio Iaco aumentou consideravelmente nesta semana. Somente de segunda-feira pra cá, a elevação foi na ordem de 5,98 metros. Saiba mais.