Paróquia de Sena encerra programação de Nossa Senhora da Conceição com arraial e bingos

A paróquia de Sena Madureira encerra nesta quarta-feira (8) a programação alusiva à sua padroeira, que é Nossa Senhora da Conceição. Com isso, será realizada a missa solene, às 19 horas.

Todos os fiéis são convidados a participar.

De acordo com o Frei Moisés, pároco do município, todos os preparativos estão sendo adotados para receber a comunidade.

“Ainda estamos no período da pandemia, então pedimos que as pessoas usem máscaras no decorrer do evento. Além do espaço dentro da igreja, também iremos instalar telões na parte externa. Será um momento marcante de fé e adoração ao nosso Deus”, comentou.

Após a celebração da missa, ocorrerá o tradicional arraial com vários leilões e bingos, inclusive o de uma novilha e mais outros quatro prêmios.