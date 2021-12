Polícia divulga nota sobre prisão de Ávine Vinny. Leia íntegra

Como a coluna LeoDias publicou em primeira mão, o cantor Ávine Vinny, dono do hit Coração Cachorro, foi preso na noite dessa segunda-feira (13/12), em Fortaleza, após ser acusado de ameaçar de morte a ex-mulher, Laís Holanda.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o cantor foi preso em flagrante por ameaça, após mandar mensagens intimidando a mãe de sua filha quando ela já estava na delegacia da mulher prestando queixa contra ele.

Leia a nota da Polícia:

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informa que prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (14), um cantor de 32 anos, por ameaça no âmbito da violência doméstica. A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vitima – uma mulher de 31 anos -, com quem teve um relacionamento por oito anos e tem uma filha.

A prisão em flagrante ocorreu após a vítima comparecer à DDM para relatar uma ameaça. Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça”.