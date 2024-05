Alysson diz que vai conversar com Socorro Neri após racha no PP e fala pela 1ª vez sobre ser vice de Bocalom

Em entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (2), o secretário de Governo e pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, do Progressistas, falou pela primeira vez sobre a possibilidade de ser vice na chapa de reeleição do prefeito Tião Bocalom.

Alysson disse que mantém conversas com a equipe do prefeito, mas que a decisão final será do governador Gladson Cameli e da Executiva e das lideranças do Progressistas.

“Até o período das convenções esses diálogos vão continuar abertos para as composições. Lógico que a gente tenta buscar, enquanto pré-candidato ouvir todos os nossos possíveis aliados e as lideranças do partido. Além de tudo, a palavra final é do governador, no qual além da amizade, da irmandade que nós temos, tem todo o respeito porque é o nosso grande líder”, disse.

Ainda na entrevista, Alysson também comentou sobre as declarações da deputada federal Socorro Neri, que chamou de vergonhosa a possibilidade do Progressistas abrir mão da candidatura própria para virar um puxadinho de Bocalom. O secretário disse que irá conversar com a deputada e com as lideranças do PP.

RELEMBRE: Socorro Neri diz que união de Alysson e Bocalom vai prejudicar a chapa de vereadores do PP: “Derrocada”

“A gente respeita a deputada federal do nosso partido. A gente vai buscar conversar com todos, com a própria deputada para ver os melhores encaminhamentos. Reafirmo que essa decisão envolve não só a decisão unilateral, mas sim uma decisão de conjunto, de equipe, que envolve a palavra final do nosso líder Gladson”, finalizou.