A influenciadora Maddy Baloy perdeu a luta contra o câncer terminal. A menina de 26 anos, famosa no Tik Tok por compartilhar sua jornada no tratamento da doença, morreu nessa quarta-feira (1º/5), de mãos dadas com o noivo, Louis Risher, no dia do aniversário dele. “Cercada de amor”, disse o rapaz através das redes sociais.

“Eu fiz 27 anos ontem, na verdade. Eu estava segurando a mão dela o dia todo e isso é tudo que eu precisava”, contou Louis para a revista People. Maddy buscou ajuda médica depois de achar que estava com “um verme” ou um vírus estomacal, uma vez que ela trabalhava no jardim de infância de uma escola primária de Shore Acres, na Florida. Foi então que os especialistas encontraram tumores no intestino grosso de Baloy. O problema seguiu avançando, mesmo após sessões intensas de quimioterapia, além de cirurgias. O último vídeo publicado por Maddy Baloy foi no dia 5 de março. Ela reunia mais de 400 mil seguidores no TikTok, acumulando sete milhões de likes em seus vídeos.