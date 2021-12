Prefeitura realiza final do Campeonato Regional de Futebol de Campo 2021

No sábado dia 4, foi o dia da grande final, foram disputadas as três categorias principais, no primeiro jogo categoria Máster José Hassem bateu o Flamenguinho sendo campeão de 2021, na 2ª divisão o Juventude venceu o José Hassem e ficou com o título, na categoria principal em jogo acirrado, a equipe de Epitaciolândia na disputa de pênaltis se consagrou sagrou campeã sobre a Equipe auto Peças Cunha.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do seu Vice-prefeito Professor Soares eo Secretário Municipal de Cultura e Esportes Joãozinho Ferreira, estiveram nasduas finais para cumprimentar os finalistas e fazer a entrega das premiações.

Além de troféus e medalhas, as equipes vencedoras receberam premiação emdinheiro.

“Estamos concluindo o nosso Primeiro Campeonato Regional de Futebol deCampo, foi um aprendizado, porém na avaliação geral foi muito bom, nãotivemos problemas no decorrer da competição, isso graças as aos times quevieram para praticar o bom esporte, em nome de toda a minha equipe queroagradecer a todos que participaram desse campeonato, pois são eles quefazem essa festa, e nosso agradecimento especial a torcida que semprecompareceu ao estádio Antônio Araújo Lopes para prestigiar o seu timefavorito.” Destacou Joãozinho Ferreira Secretário de Cultura e Esportes.

Para o vice-prefeito só o esporte pode nos proporcionar tantas alegrias.

“Estamos vivendo hoje momentos indescritíveis que só o esporte pode nostrazer em especial o futebol, por isso à prefeitura tem esse compromisso que éincentivar cada vez mais a pratica do esporte. Quero parabenizar a todos quefizeram essa festa acontecer, ao Prefeito Sérgio Lopes, nosso pessoal daSecretaria de Cultura e Esportes e todas as equipes que fizeram umacompetição tranquila e muito bonita. Parabéns a todos.” Pontuou Soares.

O prefeito Sérgio Lopes definiu como sucesso total o Campeonato Regional de Futebol de Campo de 2021.

“Foi sem sombras de dúvidas uma festa do começo ao fim, foram mais de 2meses de competição e sempre a torcida veio para incentivar seus times, é issoque o esporte nos proporciona, opções de lazer, por isso, quero parabenizar atodos que participaram independente de chegar ou não na final, todos sãoresponsáveis por uma festa como essa, aos nosso pessoal da Secretaria deEsporte, o nosso muito obrigado pelo esforço e dedicação para que tudo dessecerto, parabéns as equipes vencedoras. Time do Du-bola nas duas categoriasSub-15 e Feminino, José Hassem no Máster, Juventude n 2ª divisão eEpitaciolândia Campeão pela 1ªDivisão, a todos que vieram torcer o nosso muitoobrigado, aproveito para reforçar que em 2022 teremos um campeonato melhorainda em Epitaciolândia.” Destacou Sérgio Lopes.

