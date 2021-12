Transporte coletivo de RB, vacinação em crianças, processo seletivo e mais: os destaques desta segunda

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta segunda-feira, 20, no ContilNet.

Bocalom convoca coletiva para decretar situação de emergência no transporte coletivo de RB

O prefeito Tião Bocalom, em companhia do superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, vai decretar situação de emergência no transporte coletivo, intervenção do sindicato e contratação de novas empresas. A informação foi confirmada pela Diretoria de Comunicação da prefeitura. Veja mais.

Governo estabelece novo protocolo mais rígido contra Covid-19 nas escolas públicas do Acre

Com a pretensão do retorno das aulas de forma 100% presencial nas escolas públicas do Estado a partir de 2022, o Governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20) um novo decreto que dispõe sobre o retorno das aulas e demais atividades presenciais no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino, em decorrência das medidas de isolamento decretadas em virtude da pandemia causada pela Covid-19, no âmbito do território do Estado do Acre. Saiba mais.

Com salário de até R$ 10 mil, prefeitura no Acre lança edital para processo seletivo

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Bujari lançou nesta segunda-feira (20) o edital de processo seletivo simplificado para selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior e médio, visando suprir carências de natureza temporária na atenção básica e vigilância em saúde. As remunerações podem chegar a R$ 10.000,00. Leia mais.

Rio Branco: Semsa diz estar pronta para iniciar vacinação contra Covid-19 em crianças a partir de 5 anos

A Anvisa aprovou na última quinta-feira (16) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, no Brasil. Será utilizado o imunizante Pfizer, porém, com dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos. A formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses. Leia na íntegra.

Morte em Rio Branco e agressão a sargento da PM: fato aconteceu em via pública

Um homem foi morto e um adolescente de 15 anos e outro homem foram feridos a golpes de canivete na madrugada deste domingo (19) após uma briga nas imediações da Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco. Saiba mais.