O prefeito Tião Bocalom, em companhia do superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, vai decretar situação de emergência no transporte coletivo, intervenção do sindicato e contratação de novas empresas. A informação foi confirmada pela Diretoria de Comunicação da prefeitura.

A Assessoria de Comunicação da instituição convoca a imprensa para coletiva, que será realizada ao meio-dia desta segunda-feira (20), na prefeitura.