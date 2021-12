“Vamos trabalhar exaustivamente para que haja uma saída”, diz Duarte a cadastro de reserva da Civil

Durante a audiência Pública que ocorre na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta segunda-feira (13) para debater Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (Ploa), que estima receita e fixa as despesas do Estado para o ano de 2022, o deputado Roberto Duarte (MDB) disse a alguns dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil que os deputados vão se debruçar na tentativa de encontrar uma saída para a situação dos mais de 500 jovens que aguardam a convocação.

“Nós estamos debatendo junto com o Governo para achar uma alternativa para que ocorra a academia no outro ano, que haja uma perspectiva para vocês. De hoje para amanhã, de amanhã para depois, vamos trabalhar exaustivamente para que haja uma saída para que haja pelo menos a academia. Acho que isso é um ganho pra vocês, depois se trata sobre a convocação”, disse o parlamentar.

Representantes dos aprovados que estão no Salão Marina Silva, acompanhando a audiência pública, comemoraram a fala do parlamentar.