Whendy Lima, protesto de servidores da saúde, PSOL e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quinta-feira, 9, no ContilNet.

Após semanas em estabilidade, Acre registra maior queda no número de novas mortes por covid

Após vários dias em estabilidade, o Acre voltou ao nível de queda no número de novas mortes por covid-19, de acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa. A redução no índice de óbitos chega a 100% e é a maior entre todos os Estados do Brasil. Leia na íntegra.

Servidores da Saúde no Acre fecham UPA da Sobral em protesto; serviços são suspensos

Em mais um ato de protesto, os servidores da Saúde no Acre fecharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco. Os manifestantes lutam por melhores condições de trabalho, publicação de concurso público efetivo, reformulação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR), etapa alimentação e reposição das perdas salariais de 2019 a 2021. Saiba mais.

Deputado estadual Whendy Lima é transferido de UTI aérea para São Paulo

O deputado estadual Whendy Lima (PSL), que estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Rio Branco, embarcou nesta quinta-feira (09) em uma UTI aérea rumo a São Paulo para dar continuidade ao tratamento. Leia na íntegra.

PSOL no Acre lança pré-candidaturas para disputar vagas no Governo e Senado, nesta quinta

O Partido Socialismo e Liberdade no Acre (PSOL) apresenta em evento nesta quinta-feira (9) os pré-candidatos majoritários para as eleições 2022. Saiba mais.

Acre alcança maior queda no índice de homicídios do país, revela pesquisa nacional

“Mais do que satisfação, esses resultados trazem o incentivo e a certeza que todos os integrantes das forças policiais do Acre ainda podem entregar mais ao estado, pois são competentes e comprometidos naquilo que fazem”. Assim, o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu o último cálculo estatístico do Monitor da Violência, criado pelo G1, que mostra o índice nacional de homicídios, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Leia mais.