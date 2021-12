Após semanas em estabilidade, Acre registra maior queda no número de novas mortes por covid

A redução no índice de óbitos chega a 100% e é a maior entre todos os Estados do Brasil

O nível de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Estado segue abaixo de 5%, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesacre).

Após vários dias em estabilidade, o Acre voltou ao nível de queda no número de novas mortes por covid-19, de acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa.

