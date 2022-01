Agente diz que Real Madrid ofereceu 50 milhões de euros por Mbappé

O Real Madrid já fez sua primeira investida para contratar o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Segundo informação do agente italiano Giovanni Branchini, em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, a equipe espanhola já teria feito uma oferta de cerca de 50 milhões de euros para contratar o atacante francês já nesta janela de transferências.

Segundo Bianchini, o clube estaria apenas aguardando uma resposta do PSG.

“Depende do PSG. O Real Madrid quer contar com Mbappé de imediato e ofereceu 50 milhões de euros (R$ 317 milhões). Me parece que a iniciativa de Florentino Pérez merece atenção. Em última instância, é uma lástima para todos que um jogador deste nível se mova no verão em uma transferência gratuita”, pontuou o agente.

O atacante pode assinar um contrato com o clube que quiser desde o dia 1º de janeiro, já que ainda não renovou o seu contrato com a equipe francesa. Essa não é a primeira vez que o Real tenta contratar Mbappé, na temporada passada o PSG chegou a recusar uma proposta de 160 milhões de euros pelo atacante.

Vale lembrar que Mbappé e Real devem se encontrar em breve, já que o PSG será o adversário da equipe merengue nas oitavas de final da Champions League.

Além do francês, o outro desejo do Real Madrid é o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund. O clube estaria montando uma mega operação para contar com os jogadores nesta temporada.

No primeiro compromisso de 2022, Mbappé foi o destaque do PSG e marcou 3 gols na goleada por 4 x 0 diante do Vannes, nessa última segunda (3/1).