Alunos do Instituto São José protestam contra fim do Ensino Médio e sofrem tentativa de agressão; vídeos

Os alunos do 9º ano do Instituto São José protestam nesta sexta-feira (7) contra o fim do ensino médio da escola. O estudantes fecharam um trecho da R. Floriano Peixoto, em frente à escola.

De acordo com uma estudante que não quis se identificar, os alunos só foram avisados nesta sexta, no último dia letivo ano, que a escola não teria o ensino médio no ano letivo de 2022.

“Ficamos desassistidos. O Colégio de Aplicação, o IFAC, o João Calvino e todos os bons colégios já terminaram o período de inscrições. Não temos pra onde ir, queremos o ensino médio de volta”, disse.

Durante o protesto, houve um tentativa de agressão contra os estudantes, veja nos vídeos: