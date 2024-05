Enchente em Porto Alegre: nível do Guaíba deve ficar acima de 5 metros por até três dias

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, deve ficar acima dos 5 metros durante 2 ou 3 dias, conforme informou o hidrólogo da Sala de Situação do Estado, Pedro Camargo, em transmissão ao vivo com o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), neste sábado (4).

Segundo o Camargo, o Guaíba vai continuar elevando seu nível, agora um pouco mais devagar, até estabilizar. No momento atual, o nível do lago é de 5.09 metros. Haverá uma variação entre 5 e 5.10 metros por até três dias.

O nível do lago ultrapassou os 5 metros na manhã deste sábado, de acordo com a medição feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul.

O índice já supera em quase 30 centímetros o que foi registrado na enchente histórica que atingiu a capital gaúcha em 1941, quando o nível foi de 4.76 metros.

O governador do Rio Grande do Sul informou que não haverá meios suficientes para os resgates pelo estado. “A gente não vai ter meio para fazer todos os resgates”, disse Leite durante a atualização sobre a situação das enchentes.

Por volta das 6h30 deste sábado, a prefeitura de Porto Alegre informou que 1.858 pessoas foram direcionadas a oito abrigos temporários instalados no município.