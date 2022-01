Ana Maria Braga, sem papas na língua, revela ao vivo: “Eu quero dar para o William Bonner”

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta terça-feira (11) expondo uma imagem de William Bonner relaxando na cama, após ser afastado da Globo. O jornalista teve que seguir essa medida de prevenção ao Coronavírus, após sua colega de bancada, Renata Vasconcellos testar positivo para a doença.

Desse modo, Bonner terá de tirar umas férias forçadas de suas funções, até receber o resultado negativo do exame. Por culpa do afastamento, William Bonner compartilhou uma selfie nas redes sociais fazendo uma careta. Ana Maria Braga exaltou o bom humor do jornalista e mandou uma mensagem.

Em seguida, ela disparou: “Um bom dia especial eu quero dar para o William Bonner. Por conta da Covid, ele vai ter que ficar afastado até o resultado do teste. Teve contato com a Renata Vasconcellos que testou positivo, aproveita para descansar. Bonner, que tem um humor peculiar”.

Sendo assim, resta torcer para que o jornalista não tenha a mesma má sorte de Renata Vasconcellos e teste negativo. Ou seja, enquanto isso, ambos tem substitutos no telejornal.