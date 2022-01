“Anjo das Trevas” é preso por tráfico de drogas na zona rural de Mâncio Lima

Um homem de 21 anos identificado pelas iniciais A. R e de sugestivo apelido de “Anjo das Trevas” foi preso no final da tarde desta quarta-feira (5), em Mâncio Lima, interior do Acre, pela Polícia Civil do Acre, por tráfico de drogas.

Em seu poder foi encontrado pelo menos 37 trouxinhas de substância que pode ser cocaína, dinheiro e aparelho celular.

De acordo com a investigação, o investigado faz parte de uma organização criminosa que age no cometimento de crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi preso no ramal do Feijão Insosso, área rural do município de Mâncio Lima.

Após a prisão, a equipe policial conduziu o individuo a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.