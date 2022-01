Beijos, brigas e fofocas: a festa do BBB entregou o que público queria

Finalmente tivemos o primeiro beijo da edição! O “Barão da Piscadinha” e a ex-Miss Pernambuco protagonizaram o momento durante a primeira festa do líder, mas não sem antes provocar a fúria de Natália. A sister que havia se aproximado de Lucas não se conteve e chorou copiosamente. Consolada por Naiara, Linn e Jessilane, a mineira cogitou desistir do reality após ver a cena. Naiara e Linn chegaram inclusive a ter um leve desentendimento após a cantora sertaneja falar de si própria. “Não Naiara, não é sobre você, deixa ela sentir”, respondeu Linn.

Rodrigo é o novo vilão?

Se por um lado o clima da casa era de romance, no outro era de amargura. Após dar um emoji de cobra para Eslovênia pela manhã no queridômetro, Rodrigo não poupou palavras para criticar Arthur Aguiar em conversa com Jessilane. Para ele, o ator quer colocá-lo como o vilão da casa. Além disso, o brother avisou que não daria mais coração para Tiago Abravanel no queridômetro.

Do outro lado da festa, antes do beijo, Lucas falava sobre Rodrigo com Eslovênia. Além de chamá-lo de manipulador, o Barão da Piscadinha cogitou em iniciar uma polarização com o brother: “Minha vontade hoje foi chegar nele (Rodrigo) e falar: ‘Você não quer polarizar? Fazer uma briga, uma guerra?’”. Em outro momento, em conversa com Eliezer, Lucas afirmou que o gerente comercial está o tratando como falso. Será que estamos vendo o surgimento de uma nova rivalidade?

Bárbara “queima a largada”

Não foram só beijos e fofocas que a festa do líder reservou para o público; as risadas também foram garantidas. A gaúcha Bárbara Heck bebeu um pouquinho demais e resolveu deitar no sofá da sala para tirar um cochilo. Tentando levar a sister de volta para a festa, Laís conseguiu gerar um diálogo no mínimo inusitado. Em um determinado momento, a gaúcha insinuou que a “prova” havia sido tranquila, no entanto a prova do líder só será realizada nesta quinta-feira (27/1).

Prova do líder

Após a festa, os brothers e as sisters da casa terão que curar a ressaca rápido, pois hoje teremos uma nova prova que definirá quem será o líder na segunda semana. A prova acontece nesta quinta-feira (27/1).