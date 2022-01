Bocalom anuncia novo sistema de abastecimento de água: “Quem não pagar, será cortado”

Em coletiva à imprensa realizada nesta segunda-feira (3), o prefeito Tião Bocalom anunciou a reversão do sistema de saneamento e abastecimento de água. O serviço, que até o dia 31 de dezembro de 2021 estava sob responsabilidade do Governo do Estado, por meio do Departamento de Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), será executado pelo Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) da Prefeitura de Rio Branco.

O gestor afirmou que os riobranquenses serão contemplados com uma distribuição “muito melhor do que o ofertado nos últimos anos”, já que a prefeitura tem estudado medidas que buscam evitam a falta de água, o desperdício e distúrbios relacionados à quebra de equipamentos.

“Garanto que vamos oferecer um serviço muito melhor a partir de agora. Tem uma equipe empenhada em não deixar que a população fique sem água e passe por transtornos que são muito frequentes nos últimos anos”, argumentou o gestor.

Bocalom acrescentou que o Saerb está na fase de finalização do orçamento para aquisição de novas bombas, no intuito de evitar que bairros fiquem sem água por conta de equipamentos quebrados.

“Não vamos permitir que a população fique sem água porque as bombas estão quebradas. Já estamos na fase de aquisição dos novos equipamentos e trabalhando para que tudo aquilo que foi ofertado de ruim seja reparado. Se uma bomba quebra, é necessário que outra seja disponibilizada no mesmo instante e que a população não fique esperando 10 dias pela reposição de uma nova máquina”, continuou.

O prefeito garantiu que até o final de 2022, a pasta deve contratar uma empresa para a construção de poços no Segundo Distrito da capital. “Temos aí a possibilidade de encontrar novas fontes e lençóis freáticos que abasteçam a população da segunda parte da cidade, que carece tanto de água e sofre com problemas no abastecimento”, frisou.

Bocalom foi enfático ao abordar a questão dos usuários que não pagam tarifa de água. De acordo com ele, as dívidas que estão sob o comando do Depasa não serão consideradas pelo executivo municipal, no entanto, as que forem geradas a partir da nova gestão serão devidamente avaliadas e os moradores terão os serviços cortados.

“Quem não paga, terá o abastecimento cortado. Não tem outro jeito. Não é justo com quem todos os meses tira o dinheiro do seu bolso e faz o pagamento. As pessoas mais humildes são as que mais pagam. Enquanto isso, temos muitas pessoas com alto poder aquisitivo, incluindo empresários, que não pagam. Esses últimos também serão cortados. Vamos tratar tudo com muita transparência”, finalizou.

Quem também participou da coletiva e foi apresentado à imprensa foi o diretor-presidente do Saerb, o administrador Edvaldo Fortes.