C6 Bank abre vagas para home office e estágio; Conheça as áreas e inscreva-se

O C6 Bank deu início ao seu mais novo processo seletivo, na abertura de 104 vagas de emprego para atuação presencial e home office. As oportunidades são para efetivos (CLT) e estudantes em busca de um estágio. Vale destacar que o banco de talentos da empresa também está recebendo currículos de diversos profissionais.

As vagas presenciais são para atuar na sede do banco em São Paulo, com início ainda em 2022. Em relação às áreas de atuação, elas incluem: comercial, compliance, finance, jurídico, negócios, operações, performance, risco, tecnologia, tesouraria, tecnologia da informação, crédito e analytics e banco de CVs.

Vagas de emprego C6 Bank

Confira a seguir as vagas de emprego ofertas pelo C6 Bank sem sua nova seleção:

Analista Jr (Service Desk);

Analista Júnior (Compliance);

Analista Junior (Planejamento);

Analista Pleno (Cientista de Dados);

Analista Pleno (Compliance);

Analista Pleno (Mídias Sociais);

Analista Pleno (Negócios);

Analista Pleno (Operações);

Estagiário de Educação Corporativa;

Operador de Atendimento;

Analista de Compliance Sênior (Cientista de Dados);

Analista de Dados Pleno e Sênior;

Analista de Dados Sr (Compliance);

Analista de Finanças Jr;

Analista de Finanças Pl;

Analista de Finanças Sênior;

Analista de Finanças Sr;

Analista de Governança de Dados Jr;

Analista de Governança de Dados Sênior;

Analista de Infraestrutura Pleno;

Analista de prevenção a fraude;

Analista de Processos Sênior;

Analista de Qualidade de Software;

Analista de Analytics Senior (Operações);

Analista de Automação de Processos Júnior;

Analista de Automação e Controle Pleno;

Analista de Automação e Controle Sênior;

Analista de Business Intelligence Jr;

Analista de Canais Críticos;

Analista de Compliance Jr.

Como se inscrever nas vagas de emprego do C6 Bank

Para participar do processo seletivo, é necessário realizar um cadastro no portal de vagas do C6 Bank e ficar atento às exigências e atribuições determinados pela empresa. Confira o passo a passo a seguir:

Para começar, acesse o portal recrutamento do C6 Bank; Em seguida, clique na vaga de interesse e confira todas as informações necessárias antes de se candidatar; Veja qual vaga é cabível às suas experiências; Faça inscrição colocando seus dados pessoais e profissionais; Aguarde o contato do banco por e-mail caso você se atenda os requisitos da vaga. Boa sorte!

Importante: a empresa não divulgou a faixa salarial das vagas ofertadas, no entanto, acredita-se que valor seja compatível com aquilo que é oferecido no mercado. Além disso, benefícios adicionais também podem ser oferecidos de acordo com o cargo pretendido.