Concurso CGU: o que faz a Controladoria-Geral da União?

O concurso CGU está com inscrições abertas para técnico e auditor. Mas você sabe o que faz o órgão?

A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correção, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

Também está sob a responsabilidade da CGU, como Órgão Central, a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação normativa necessária.

Em um evento no TCU (2019), o atual ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, mencionou que:

“Os órgãos de controle têm a missão de fiscalizar os recursos públicos e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para melhorar a governança e o combate à corrupção, sem criar uma burocracia desnecessária, que crie o efeito inverso”.

Onde fica a CGU?

A sede da Controladoria Geral da União fica localizada em Brasília, mas a CGU tm atuação em diversas outras localidades. Neste concurso, as vagas ofertadas são para o Distrito Federal e também Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Concurso CGU tem inscrições abertas

Para quem sonha ingressar no serviço público federal, o concurso da CGU já está com as inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro! O edital foi publicado no fim de dezembro e traz vagas para técnico, cargo de nível médio, e auditor (nível superior em qualquer área).

O candidato deve acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora e preencher o cadastro. Depois, é preciso pagar a taxa de R$80 (técnico) ou R$120 (auditor).

Ao todo, estão em disputa 375 vagas, sendo , 75 para técnico de finanças e controle, com requisito de nível médio. Nesse caso, a remuneração é de R$7.283,31, para carga de trabalho de 40 horas semanais.

As demais 300 vagas são para auditor federal de finanças e controle. A carreira exige o nível superior em qualquer área e oferece remunerações iniciais de R$19.655,06. A carga de trabalho também é de 40 horas semanais.

Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458 para os servidores federais. Há reserva para pessoas com deficiência e negros.

Provas do concurso CGU em diferentes regiões

As provas do concurso da CGU estão marcadas para o dia 20 de março e serão aplicadas em diferentes cidades.

Os exames serão realizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.

Para o cargo de técnico, as provas terão 80 questões, composta por cinco alternativas. Dessas, 30 serão de Conhecimentos Básicos e 50 de Conhecimentos Específicos.

Já para auditor, as avaliações serão compostas de 110 questões, valendo um ponto cada, totalizando 110 pontos. Veja os detalhes dos conteúdos cobrados e distribuição.