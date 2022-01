Covid-19, novo sistema de abastecimento de água, PIB de 2022 e mais: veja o que foi destaque nesta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (3) com os destaques que o ContilNet separou para você

Há mais de 20 dias, dados de vacinação contra Covid-19 no AC não são atualizados

Desde o dia 9 de dezembro, um dia antes de o site do Ministério da Saúde, o aplicativo e a página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – terem sido invadidos por hackers, o Acre não atualiza os dados de vacinação. Saiba mais.

Acre tem um das piores projeções para o PIB de 2022, diz levantamento nacional

Um levantamento realizado pelo MB Associados Análise Macroeconômica e publicado nesta segunda-feira (3) mostra que o Acre tem um das piores projeções do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022. Veja aqui.

Bocalom anuncia novo sistema de abastecimento de água: “Quem não pagar, será cortado”

Em coletiva à imprensa realizada nesta segunda-feira (3), o prefeito Tião Bocalom anunciou a reversão do sistema de saneamento e abastecimento de água. O serviço, que até o dia 31 de dezembro de 2021 estava sob responsabilidade do Governo do Estado, por meio do Departamento de Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), será executado pelo Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) da Prefeitura de Rio Branco. Leia na íntegra.

Estado realiza testagem rápida para Covid-19 na capital; saiba datas e local

Com o objetivo de expandir o diagnóstico da Covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizará, de 5 a 7 de janeiro, na OCA, em Rio Branco, o teste rápido de antígeno, que detecta a proteína do novo coronavírus. A ação faz parte do Testa Brasil, do Programa Diagnosticar para Cuidar, do Ministério da Saúde. Saiba mais.

O adeus a dona Iraides será às 16 horas no Cemitério São João Batista: ela deixa legado de fé e alegria

O corpo da senhora Iraides Dantas Barros, uma das moradoras mais antigas e uma espécie de matriarca do bairro da Base, em Rio Branco, falecida neste domingo (2), aos 88 anos, será sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério São João Batista. Mãe de cinco filhos e filhas, Dona Iraides deixa 13 netos, nove bisnetos e uma legião de amigos, principalmente no bairro da Base, onde era muito querida pela comunidade. Ela morreu de parada cardíaca, após uma forte infecção urinária. Veja mais.