Acre tem um das piores projeções para o PIB de 2022, diz levantamento nacional

Um levantamento realizado pelo MB Associados Análise Macroeconômica e publicado nesta segunda-feira (3) mostra que o Acre tem um das piores projeções do Produto Interno Bruto (PIB) para 2022.

O Estado ficou na marca de -1% a 0%, com Minas Gerais (em último lugar), Amapá e o Espírito Santo.

A projeção mais alta foi registrada na Paraíba e Sergipe (> 4%).

“A estimativa econômica da OCDE para o Brasil é 1.4% em 2022, a pesquisa Focus do Banco Central projeta a 0.58%, a análise macroeconômica da MB Consultoria reduziu de 0,4% para crescimento zero para 2022”, destacou a página Brasil em Mapas em avaliação dos dados.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.

O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, foi de R$ 7,5 trilhões. No último trimestre divulgado (3º trimestre de 2021), o valor foi de R$ 2 215,2 bilhões. Veja abaixo uma tabela com o PIB das Unidades da Federação brasileiras.