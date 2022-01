Cristiano Ronaldo dá ‘ultimato’ e pode deixar Manchester United, diz jornal

Contratado há menos de cinco meses para retornar ao time que o fez despontar no cenário mundial, Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United no final desta temporada. As informações são do Daily Star.

De acordo com o jornal, o atacante deu à diretoria do clube inglês um “ultimato” que tem relação direta com o próximo técnico da equipe.

Isso porque o português mostrou, internamente, estar disposto a rescindir com o United em junho caso a escolha do futuro treinador não seja de seu agrado – atualmente, o time é liderado interinamente por Ralf Rangnick.

O nome do atual técnico do clube, aliás, não é bem visto por CR7, ainda de acordo com o jornal. Descontente, o atleta discorda de uma possível efetivação do alemão no cargo.

A notícia do Daily Star surge dias depois de o The Mirror, outro veículo britânico tradicional, informar que “vários jogadores” do United, incluindo Cristiano, estão infelizes com o comando de Rangnick e considerando mudar de equipe nos próximos meses.