De luxo, o condomínio Jardim Marapendi, onde moram os jogadores, é badalado. Um imóvel chega a custar cerca de R$ 10 milhões e R$ 20 mil o aluguel de uma unidade do residencial. A casa do jogador, na mesma rua de Gabigol, tem cinco suítes e conta com luxos como uma quadra de futevôlei.

David Luiz foi titular em jogos importantes do Flamengo, como na final da Libertadores contra o Palmeiras. O zagueiro é considerado um dos pilares do time para a nova temporada, sob o comando do português Paulo Sousa.