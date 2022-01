Em visita a unidades de saúde, Jenilson Leite e Nenem Almeida parabenizam Fundhacre por trabalho desenvolvido

Os deputados Jenilson Leite (PSB) e Nenen Almeida (Podemos) visitaram a Fundação Hospitalar do Acre – Fundhacre, para saber mais informações sobre o calendário das cirurgias eletivas e dos mutirões para desafogar as filas de espera. Os parlamentares foram recebidos pelo diretor-presidente do órgão, João Paulo, e pela equipe técnica da instituição.

A direção informou aos parlamentares que a partir de março a unidade terá sua capacidade de realização de cirurgias eletivas elevada, passando a ter condições de realizar cirurgias extras em mutirões. A unidade vem passando por reformas nos centros cirúrgicos e está em fase de aquisição de insumos.

O deputado Jenilson Leite destacou que pelo menos 12 mil acreanos estão na fila, aguardando por uma cirurgia e ao andar pelos bairros de Rio Branco sempre recebe reclamação de pessoas que a anos aguardam esse serviço. “Tem muita gente sentindo dor devido doenças como pedra na vesícula, tem muitas mulheres que estão com sangramento e que perderam até o parceiro devido alteração na vida sexual, tem muita gente com câncer que a doença está evoluindo. Tem muitas pessoas esperando há anos para resolver seu problema de saúde através da cirurgia””.

Na visita, Jenilson disse ter observado que a unidade está bem cuidada e sendo bem administrada. “Parabenizo todo a equipe da unidade pelo bom trabalho que eles estão desempenhando na Fundação e espero que logo as cirurgias voltem”.