Fundação Elias Mansour realiza pesquisa sobre o valor cultural do açaí

O Governo do Acre através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realizou uma pesquisa sobre complementação histórica de Feijó, região produtora de açaí, que fica localizado no centro do Estado do Acre.

A pesquisa foi realizada durante todo o ano de 2021 e teve como objetivo registrar a complementação histórica do Dossiê de Notoriedade da região de Feijó, produtora de açaí, através de material audiovisual e escrito feito por pesquisa bibliográfica, entrevistas e reuniões com produtores e associações.

De acordo com a FEM, o açaí produzido em Feijó é considerado por críticos como o melhor do Brasil pela espessura mais grossa e sabor mais doce. “Em Feijó, o açaí transpassa as fronteiras da ingestão como alimento e percorre todo esse caminho de conectar as pessoas com uma identidade forte e geograficamente muito bem delimitada”, afirma a Fundação.

Os patrimônios culturais são elementos que constituíam a cultura de um local e pela importância adquirem o valor de um bem cultural.

Em parceria entre SEBRAE, a Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural (DPHC) da FEM e Núcleo de Estudos e Pesquisas do Patrimônio Histórico Imaterial (NEPHI) o estudo foi realizado como parte do projeto AC IG, de Indicações Geográficas.

FESTIVAL DE AÇAÍ

O evento é conhecido como uma das melhores festas do Acre, através somente da Expoacre, e já recebeu artistas de renome nacional com público superior a 25 mil pessoas. No evento, que já é tradicional para a população acreana, há também a escolha da Garota Açaí.