Goleiro acreano Tomate é destaque no Jornal Nacional e técnico reconhece erro; veja trecho

O goleiro do Andirá-AC, Eduardo Silva, mais conhecido como “Tomate”, foi destaque no Jornal Nacional, o maior telejornal do país, ao relatar a transformação na carreira após ser substituído em um momento decisivo na partida entre o time acreano e o Atlético Mineiro na última quarta-feira (05).

Na matéria, o repórter José Renato Ambrósio narra a situação, enfocando na distância de mais de 3 mil quilômetros entre o Acre e Lins, cidade onde ocorreu a partida, e entrevista o goleiro. “A toalha não escondia as lágrimas do goleiro Eduardo, o roto avermelhado pela emoção um dia foi o motivo para que o jogador recebesse o apelido de Tomate. Ontem, essa imagem viralizou”, diz.

LEIA TAMBÉM:

Ao JN, Tomate disse que ficou assustado com uma repercussão que jamais imaginaria, apesar de a partida ser projetada e transmitida a nível nacional pelo canal SporTV. “Quando eu liguei ele (o celular), quase que ele não liga. Estava travando demais, muitas mensagens, o pessoal me apoiando”, falou.

Ao ser indagado sobre a substituição antes da cobrança do pênalti, que acabou sendo defendido pelo goleiro Carlos que, por sua vez, não conseguiu impedir o gol, Tomate disse que ficou, sim, chateado, mas que fazia parte da logística adotada pela comissão técnica. “Eu saí emocionado pela partida que eu fiz e que eu atuei”, complementou, afirmando que o técnico deu a chance para ele e Carlos, outro goleiro reserva, para que eles também tivessem a oportunidade de serem vistos atuando em campo na Copinha, ocorrida em São Paulo.

O técnico Kinho Brito, do Andirá-AC, também conversou com a reportagem do JN, dizendo que não teve intenção de prejudicar Tomate, mas reconhece que agiu de forma errada.

“Eu tinha programado para que os dois goleiros que ainda não tinha jogado, eles jogassem cada um, um tempo. Sei que errei, logico, deveria ter esperado mas foi uma decisão do momento, não foi em nenhum momento querendo crescer em cima dos atletas ou querendo diminuir os atletas”, disse.

Em março, Tomate fará um teste no Atlético-MG, time rival na partida. A comissão técnica se sensibilizou com a emoção do prodígio e o convidou para que ele pudesse fazer uma série de testes para, quem sabe, integrar o time.

Confira abaixo um trecho da reportagem: