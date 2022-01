“Eu não estava acostumado com isso”, diz goleiro acreano que ganhou fama após chorar em campo

“Eu não estava acostumado com tudo isso”. A frase foi dita pelo mais novo sucesso do Acre e dos campos de futebol, o goleiro do Andirá-AC, Eduardo Silva, que repercutiu nas redes sociais após ter sido substituído por um reserva durante uma partida contra o Atlético-MG, mais especificamente na hora de um pênalti contra o time.

A mudança feita pelo técnico arrancou algumas lágrimas do goleiro – reação capturada pelas câmeras. Após isso, Tomate foi parar no top 10 dos assuntos mais comentados da internet e ganhou o apoio de inúmeros jogadores famosos como o acreano Werverton, do Palmeiras, e o atacante do Flamengo, Weverton Sousa.

“Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Não tive tempo ainda de abrir todas elas, mas vou tirar alguns minutos para responder a todos. Eu não estava acostumado com isso”, disse Eduardo em seu perfil no Instagram.

O acreano, que chegou a ser convidado pelo Atlético-MG para um período de teste no time, já tem quase 500 mil seguidores nas redes sociais. Um dos stories postados por ele já contabiliza mais de 600 mil visualizações.

Apesar da derrota do Andirá por 1 X 0 para o Galo, a atuação de Tomate foi considerada excelente. Com a decisão do técnico Kinho Brito de tirar o atleta, que acabou repercutindo de forma negativa, o time, já eliminado, confrontará o Desportivo Aliança-AL apenas para cumprir tabela. Nas redes sociais, o técnico se pronunciou dizendo que apesar de ele não ser o oficial do time, a oportunidade de representar na Copinha foi dada por ser um evento desportivo onde havia certa abrangência nacional. Vale destacar que a transmissão estava sendo feita pelo SporTV ao vivo.

A última publicação do Andirá no Instagram tem mais de 6 mil comentários. Em centenas deles, os internautas criticam a decisão do técnico de ter feito a troca. “Vergonha o que fizeram com o tomate”, publicou Renato Gregório.